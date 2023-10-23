كبير مستشاري نتنياهو: المعركة ستكون صعبة في غزة وحماس بنت آلة عسكرية هائلة النهاية الوحيدة للعرب ستكون بالقضاء على حركة حماس

قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف، إن «النهاية الوحيدة للحرب في قطاع غزة ستكون بالقضاء على حركة حماس».

وأضاف في تصريحات، نقلتها فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين: «ندرك أن المعركة ستكون صعبة في غزة وحماس بنت آلة عسكرية هائلة».

وأشار كبير مستشاري نتنياهو إلى «أهمية الاستعداد لخوض حرب على جبهتين، إذا أجبرت القوات الإسرائيلية على ذلك».

واستطرد: «من الواضح أنه كانت هناك إخفاقات وفشل استخباري في7 أكتوبر، وعلينا أن نكون مستعدين لخوض حرب على جبهتين إذا أجبرنا على ذلك». وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، عن استهداف قاعدتين لجيش الاحتلال، في جنوب فلسطين المحتلة، بطائرتين مسيرتين.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، قالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن طائرة مسيرة انتحارية من طراز «زواري» استهدفت السرب «107/ فرسان الذيل البرتقالي» التابع لسلاح الجو في جيش الاحتلال، في قاعدة «حتسريم»، جنوب فلسطين المحتلة. وأضافت أن الطائرة الأخرى استهدفت مقر قيادة «فرقة سيناء» في جيش الاحتلال، المتواجد في قاعدة «تسيلم» العسكرية.

يأتي ذلك فيما تواصل طائرات الاحتلال غاراتها العنيفة على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 5182 شهيداً (5087 في قطاع غزة) و17101 مصاباً (15273في قطاع غزة).