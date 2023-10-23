ثمن عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ؛ كلمة الرئيس السيسي على هامش انعقاد مؤتمر السلام الدولي بالقاهرة السبت، قائلا: «كلمة واضحة تضع النقاط على الحروف، وتحدد الموقف المصري من القضية الفلسطينية».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الأحد، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة؛ عمل مرفوض إنسانيا، مشيرا إلى تقديم مصر الكثير من التضحيات من أجل نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها المدافع الأول عنها عبر التاريخ.

وأوضح أن الأجواء الحالية تشهد حالة من التوتر والشحن، قائلا: «مصر تتعرض لحشد وهجوم غير طبيعي لظروف تحملها المسئولية، ونرى خلافات كبيرة بين الدول العربية، أيضا السلطة الفلسطينية أعلنت أن حماس لا تمثلها».

وأضاف أن حديث الرئيس الجمهورية عبر عن الشارع المصري ودفع المصريين للنزول إلى الميادين من أجل تفويض الرئيس لاتخاذ ما يراه للحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل الظروف الحالية الصعبة، موضحا أن الرئيس يتعامل مع الموضوع بحكمة شديدة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أن الرئيس يواجه المسألة من منطلق مسئوليته كرجل دولة يعي تماما المصلحة القومية المصرية، مضيفا: «يجب أن نكون هادئين ونفسح المجال للعمل السياسي والدبلوماسي والمخابراتي للعمل، الرئيس يحاول تحقيق العدالة المطلوبة بحل الدولتين».