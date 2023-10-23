تباين آراء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

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التقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكمسبورج اليوم الاثنين، حيث يواجهون صعوبة في الوصول لموقف مشترك بشأن الأزمة في الشرق الأوسط وكيفية دعم أوكرانيا مع دخول الحرب ضد روسيا فصل الشتاء الثاني لها.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوزراء ناقشوا دعوة الأمم المتحدة لاقرار وقف إطلاق نار إنساني بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وحظيت الدعوة بدعم بعض الدول الأوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا وهولندا، في حين عارضتها دول مثل ألمانيا والنمسا، وأكدت على حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "لن يكون هناك سلام وأمن لإسرائيل والفلسطينيين إلا إذا تمت مكافحة الإرهاب".

وأضافت: "لن نتمكن من احتواء الكارثة الانسانية في حال استمر الارهاب في غزة".

وقال وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن إن وقف إطلاق النار يتيح توصيل المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية "يمثل مسألة ملحة للغاية".

وأضاف: "الخسائر في الأرواح هائلة، ووصلت لنطاق يجب وقفه". وقال "معاناة المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال وصلت لمستوى يتطلب وقف إطلاق نار فوري".

وشدد بوريل على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وعلاوة على الأزمة في الشرق الأوسط، يناقش الوزراء عدة صراعات أخرى داخل أوروبا وحولها مثل الحرب الروسية في أوكرانيا والتصعيد بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال بيربوك: "علينا أن نتأكد أن فصل الشتاء سوف يأتي على أوكرانيا وهى تحظي بأفضل حماية ممكنة"، مؤكدة التزامات برلين السابقة بالنسبة لأشهر الشتاء.

ويتعين على الوزراء خلال الاشهر المقبلة توضيح كيفية مشاركة الاتحاد الأوروبي في الالتزامات الأمنية المقررة من الغرب.

واقترح بوريل إقرار التزامات تمويل أطول أمدا بالنسبة للمساعدات العسكرية، واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم توصيل الطائرات المقاتلة والصواريخ. ويريد بوريل جمع 5 مليارات يورو (3ر5 مليار دولار) سنويا من عام 2024 حتى نهاية 2027.

وبالإضافة لذلك، تم إجراء مباحثات مع ممثلي كل من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان وتركمستان وأوزبكستان بعد اللقاء.