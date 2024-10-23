 حزب الله يعلن قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة 8200 الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يعلن قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة 8200 الإسرائيلية

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:27 ص

قال حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

وتقع القاعدة في منطقة رمات شارون، على بعد نحو 1500 متر من مدينة تل أبيب، وتعتبر العمود الفقري للمخابرات الإسرائيلية، وأكبر قواعد التنصت في إسرائيل، وهي المسئولة عن التجسس والأمن السيبراني فيها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتضمّ القاعدة المقر المركزي لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والمقر الرئيسي لأهم وحدات هذه الشعبة، وهما: الوحدة 8200 المسؤولة عن مخابرات الإشارات والأمن السيبراني، والوحدة 9900 المسئولة عن المخابرات البصرية.

هذا وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بأن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

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