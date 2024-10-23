محافظ الدقهلية يكلف بحصر التكتلات الاقتصادية بالمراكز والمدن

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لتنفيذ كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٤؛ لحصر التكتلات الاقتصادية القائمة بالمحافظة من حيث حجم التكتل والأيدي العاملة به وحجم الاستثمارات والمعوقات والمشاكل التي تواجه التكتل وسبل حلها والمتطلبات اللازمة لاستمرار العملية التصنيعية بجميع التكتلات بمراكز ومدن الدقهلية.

وأوضح المحافظ، أن هذه التكتلات والتي تشمل ورش ومسابك صهر وتشكيل المعادن كالألومنيوم والصفيح والصاج بميت غمر، ومشاغل ومصانع التريكو والملابس الجاهزة بطنامل بأجا وسلامون القماش بالمنصورة، وصناعة وتلوين الزجاج بجراح بأجا، من التكتلات الاقتصادية الهامة التي تعمل على إنتاج محلي ذو جودة عالية لتلبية الطلب بالسوق المحلي والتصدير للخارج.

وأشار إلى ضرورة دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال دعم هذه التكتلات الاقتصادية بجميع السبل المتاحة، والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح المحافظ، أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالبا واحتياجات المستثمرين.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، أنه تنفيذا لقرار المحافظ وكتاب وزارة التنمية المحلية قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الإنتاجي والأسواق والمعارض والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين ومسئولي الوحدات المحلية المختصة، بالمرور والمعاينة على الطبيعة للتكتلات الاقتصادية بنطاق مراكز مدن ميت غمر وأجا والمنصورة؛ تمهيدا للعرض على المحافظ لاستكمال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات دعم تلك المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية، وتخفيضا للاستيراد ودعم التصدير، ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.