وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 3 في هجوم على قارب محمل بالمخدرات بالمحيط الهادئ

أفاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بأن القوات الأمريكية شنت غارة شرقي المحيط الهادئ، استهدفت قاربا يعتقد أنه كان يحمل مخدرات؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال هيجسيث، في منشور له على منصة "إكس"، "إن القارب كان متورطا في تهريب مخدرات غير مشروعة - بحسب ما كان معروفا لدى أجهزتنا الاستخباراتية - وكانت تعبر طريقا معروفا بتهريب المخدرات، وكانت تحمل على متنها كمية من المخدرات".

وأوضح أنه "كان هناك 3 رجال من تجار المخدرات الإرهابيين على متن القارب، خلال الغارة التي تم تنفيذها في مياه دولية. وتم قتل الإرهابيين الثلاثة دون أن يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الغارة".

ونشر هيجسيث قبل ساعات، منشورا آخر بشأن غارة منفصلة تمت أمس الأول الثلاثاء في المحيط الهادئ أيضا، واستهدفت قاربا يعتقد أنه كان يحمل مخدرات أيضا، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل "اثنين من تجار المخدرات الإرهابيين".

وأضاف أنها تم تنفيذ العملية في المياه الدولية، دون تحديد موقعها بدقة.

وكانت الغارة التي تم شنها أمس الأول الثلاثاء، أول هجوم أمريكي معروف يقع قبالة الساحل الغربي لأمريكا اللاتينية، بعدما كانت واشنطن تعلن دائما عن شنها هجمات في البحر الكاريبي.

وذكر هيجسيث، أن القاربين المستهدفين "تديرهما منظمة مصنفة بأنها إرهابية"، مُشبّها عصابات الإتجار في المخدرات بتنظيم القاعدة.

وقال الوزير، في المنشور الأحدث، إن "الغارات ستستمر يوما بعد يوم".

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي قام خلال الأسابيع الأخيرة، بإطلاق النار مرارا على قوارب يشتبه في أنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي.

وأفادت تقارير، بمقتل أكثر من 30 شخصا في هذه الهجمات.

وأثارت هذه الهجمات انتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى إخفاق الحكومة الأمريكية في البداية في تقديم أساس قانوني لتبرير الضربات، التي يقول منتقدوها إنها ترقى إلى حد عمليات القتل خارج نطاق القضاء في المياه الدولية.