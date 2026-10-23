ضبط 19 مخالفة لسيارات السرفيس والتاكسي في الفيوم

ضبطت حملة رقابية لإدارة المواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم 19 مخالفة لسيارات السرفيس والتاكسي، خلال حملة نُفذت مساء أمس الخميس، واستهدفت ميدان السواقي وأسفل الكوبري العلوي ومنطقة منشية عبد الله بمدينة الفيوم، لمتابعة الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، وفقًا لبيان صادر عن الديوان العام للمحافظة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على منظومة النقل الجماعي وتحقيق الانضباط المروري، برئاسة حازم حسني، مدير عام الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، وشملت خطوط السرفيس أرقام 2 و3 و4 و5 و6 و9 و11.

وتوزعت المخالفات المضبوطة بواقع 10 سيارات لا تحمل المستندات المطلوبة، و3 سيارات لفتح الأبواب بالمخالفة للقواعد المنظمة، و3 سيارات لعدم استكمال خط السير المقرر، وسيارتين لمخالفة خط السير، وسيارة انتهت صلاحية الكارتة الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية على خطوط السرفيس والتاكسي داخل مدينة الفيوم، وخطوط المواصلات بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة، والتصدي لمخالفات تغيير المسارات وتقسيم الخطوط وعدم استكمالها.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن مخالفات خطوط السير والمغالاة في تعريفة الركوب، مع تحديد مكان المخالفة وتوقيتها وخط السير، عبر أرقام غرفة العمليات 0842168041 و0842168042 و0842168043، أو الخط الساخن 114.