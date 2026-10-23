قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، إن الشراكة مع القطاع الخاص تحقق نموا سريعًا وتسهم في تحسين تجربة السائح والمسافر في المطارات.

وأضاف خلال جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" أن الوزارة تعاقدت مع أكبر مكتب استشاري متخصص لإعداد "دراسة استراتيجية لكل المطارات القابلة للطرح للقطاع الخاص"، وبحث ما إذا كان الطرح سيتم لكل مطار منفردا أو ضمن حزمة مطارات معا.

ولفت إلى أن الدراسة الاستشارية انتهت إلى تحديد 11 مطارا قابلة للطرح للإدارة والتشغيل ليس من ضمنها مطار القاهرة، لافتا إلى إطلاق مشروع استرشادي نموذجي واختيار مطار الغردقة لبدء إجراءات طرحه.

ونوه إلى إنهاء المرحلة الأولى الخاصة بطلب التأهيل للتحالفات، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعداد مستندات طلب تقديم العروض.

وشدد أن "المطارات المصرية أصل سيادي مملوك للدولة وغير قابل للبيع"، مؤكدا أن الحفاظ على العمالة في المطارات يمثل التزاما ومسئولية كاملة، كما سيجري العمل على تدريبهم وتطوير مهاراتهم، وفقا لأحدث التأهيلات والمتطلبات العالمية.