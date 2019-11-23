المخرجة باربرا باز: «بابينكو» فيلم عن الحياة وليس الموت

باربرا باز: أردت أن أقول لـ«هيكتور بابينكو» وداعا



أعقب عرض الفيلم الوثائقي "بابينكو: أخبريني عندما أموت"، بحضور مخرجة الفيلم باربرا باز بمركز الإبداع بدار الأوبرا، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 41، جلسة لمناقشة الفيلم أدارها بسام حبيب.

كان من الحضور سفير البرازيل وحرمه، ووجهت المخرجة الشكر لهم قائلة: "أود أن أشكر معالي سفير البرازيل وحرمه على قدومهما والمشاركة"، كما عبر السفير عن إعجابه الشديد بالفيلم وشكرها عليه برغم كل المعاناة في تلك الرحلة.

وقالت المخرجة الفيلم، وهو عن الحب بشكل عام: "هو عن حياة زوجي وشريكي، المخرج هيكتور بابينكو، الفيلم عبارة عن الذكريات وليس الموت، وهو يتناول مراحل المرض والإصابة بالسرطان وبعض الذكريات".

وأكدت باربرا: "لقد عانيت من ألم الفراق وأنا صغيرة ففقدت والداي وكنت صغيرة جدا، فالموت رغم أنه شيء طبيعي بالنسبة للجميع إلا أنه صعب، وأنا هنا أحاول أن أعيش الحياة بمساعدة الفن".

علقت المخرحة على ظهور الفيلم بالأبيض والأسود، قائلة: "الفيلم بالأبيض والأسود لأنني أردت أن أتكلم عن الذكريات وعن الخسارة، وهذه الأشياء جميعها يعبر عنها اللون الأبيض والأسود من حيث اللغة السينمائية"، مؤكدة: "الفيلم عن الحياة وليس الموت" .

وعن الفترة الزمنية التي استغرقت تصوير الفيلم، أوضحت أنه استغرق 7 سنوات ما بين العمل والتوقف.

وأضافت: "لقد اخترت الفلاش باك لأنه عن ذكرياته وعن حياته هو، واخترت بنفسي بعض مقاطع من الكواليس التي كانت موجودة في أفلامه التي قام بإخراجها في مسيرته الفنية"، ذاكرة أنها أعدت الموسيقى بنفسها من أجل زوجها.

وعن سؤال أحد الجمهور عن النهاية الغريبة أجابت: "قصدت النهاية لأقول له وداعا، وأنا أتبعه بهذه النهاية لأن الحب لا يموت فهو كان بمثابة كل شيء لي بعد أمي".

وعن الاستعانة بالممثل الأمريكي المشهور ويليم دافو، قالت: "الممثل كان يقوم بدور هيكتور بعدما قام بعملية أولى فوجئ برجوع السرطان مرة أخرى، فكان يجسد رحلة المرض هذه"، مضيفة: "لقد كان دائما ما يحب أن يحكي الحكاية ولهذا الفيلم حكاية عن حياته، وأرى أن روحه لازالت معي حتى لو كان جسده في مكان آخر".