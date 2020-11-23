الصحة التونسية: شفاء 62 ألفًا و249 شخصًا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 62 ألفًا و249 حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 88 ألفًا و711 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 184 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 298 حالة، إلى جانب 131 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2821 حالة، فيما تم تسجيل 1240 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 88 ألفا و711 إصابة.