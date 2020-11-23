 ماليزيا تسجل 1884 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس - بوابة الشروق
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ماليزيا تسجل 1884 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس

الكورونا في ماليزيا - ارشيفية
الكورونا في ماليزيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 6:32 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 6:32 م
أعلنت وزراة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 1884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية تُسجَّل منذ بداية تفشي الفيروس في ماليزيا.

وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، إن ولاية سيلانجور سجلت معظم الحالات الجديدة بـ1203 حالات، تليها صباح بـ289 حالة، وكوالالمبور بـ196 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".

وأشار إلى أن حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن ارتفعت إلى 56 ألفًا و659 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من "كوفيد-19" إلى 42 ألفا و480 شخصًا.

كما أعلن المسؤول الماليزي عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس على مستوى البلاد إلى 337 حالة حتى الآن.

يذكر أن ماليزيا تتعرض منذ مطلع أكتوبر الماضي لموجة أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد؛ ما دفع السلطات إلى إعادة فرض إجراءات "تقييد الحركة المشروط" في العاصمة كوالالمبور وولايات أخرى ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس.

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