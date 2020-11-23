تنفيذ حكم الإعدام في 10 متهمين بسجن طنطا العمومي

نفذت الإدارة العامة لمصلحة السجون، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق 10 متهمين في قضايا جنائية بسجن طنطا العمومي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، وتم استدعاء 10 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر أسرهم دون أية إجراءات أثناء عملية الدفن.

وكانت محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا بعد استنفاذ مراحل التقاضي الخاصة بالمتهمين، وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية بشأنهم، وتحدد صباح اليوم الاثنين لتنفيذ حكم الإعدام في المتهمين الـ10 بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومي وطبيب من الصحة ومندوب من الأزهر.

وتم إعلام المتهمين بمنطوق الأحكام والقضايا المتهمين فيها وتلقين المتهمين الشهادة وتنفيذ حكم الإعدام ونقل جثامينهم لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتسليمها لذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة لدفنهم دون إجراء أي مظاهر للعزاء.