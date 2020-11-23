إقبال من الناخبين بمطروح على لجان انتخابات النواب في جولة الإعادة

شهدت اللجان الانتخابية بمطروح، اليوم الاثنين، إقبالا من الناخبين خاصة في اللجان الواقعة بالقرى، بجولة الإعادة لمجلس النواب، التي تجرى على مقعدين فرديين في الدائرتين الأولى والثانية.



وأقبلت فتيات وسيدات مطروح على اللجان الانتخابية المخصصة لهن بمدينة سيوة، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، وتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهن داخل اللجان، كما ساعد نقل الناخبين من المناطق الصحراوية إلى اللجان الانتخابية، بواسطة سيارات تابعة للمرشحين، لتسهيل عملية التصويت لهم، في زيادة الإقبال على اللجان بتلك المناطق، وأقام المرشحين استراحات من الخيام أمام اللجان الواقعة بالمناطق الصحراوية، لاستقبال الناخبين.



وقال اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس غرفة عمليات انتخابات مجلس النواب، إن جميع المراكز واللجان الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها دون وجود أية بلاغات سلبية أو تأخير، موضحا أنه يوجد 139 مركزًا انتخابيًا و165 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، وأن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 301763 ناخبا.



وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات، وتوافد الناخبين على اللجان الانتخابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتوفير كافة وسائل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين مع إلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامة الجميع، ومشيرا إلى أنه يتابع سير العملية الانتخابية على مدار اليوم من غرفة عمليات المحافظة.



ويتنافس مرشحان في الدائرة الأولى التي تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، أحدهما عن حزب مستقبل وطن والثاني مستقل، كذلك يتنافس مرشحان في الدائرة الثانية التي تضم مراكز الضبعة والحمام، العلمين، سيوة، أحدهما مرشح عن حزب مستقبل وطن والثاني مستقل.