عماد الدين أديب: يمكن أن نرى محاولة لإعادة تدوير الربيع العربي في عهد بايدن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن أعطى تعليمات لفريقه بعدم إجراء أي اتصالات مع ممثلي أو سفراء دول خارجية، لفهم سياساته المقبلة أو حسب ما وصفه بـ«جس النبض».

وأضاف، في لقاء مباشر من دبي ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن المعلومات الواردة من واشنطن بخصوص الأشهر الأولى المقبلة، من ثلاثة إلى ستة، سيكون موقف إدارة بايدن كثير التشدد تجاه كثير من دول المنطقة والعالم، وتحديدًا الموقف من روسيا وفينزويلا وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر، وكثير من الدول الإفريقية التي قد يكون لديها ملاحظات على ما يعرف بحقوق الإنسان.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون سلوك الإدارة الأمريكية الخارجي انعكاسًا للوضع الداخلي، مضيفًا أن بايدن يحاول توصيل رسالته للدول بأن دوره الآن هو محاولة إعادة الحزب الديمقراطي إلى الوسطية.

ولفت إلى أن ولاء بايدن يعود إلى حزبه وإلى الجمهور المتشدد داخل هذا الحزب، موضحًا أن سياسة يسار الوسط تتمثل في ثلاث موضوعات رئيسية، وهي: زيادة الخدمات الاجتماعية، المناخ، وحقوق الإنسان.

وتابع: «الولايات المتحدة لا تسند دولة وتعطيها السلاح والمساعدات إلا إذا كانت وفق المواصفات الأمريكية، وهذا المنهج هو نفس الخاص بهيلاري كلينتون عندما حاولت التدخل في شئون سيادات الدول، لذا من الممكن أن نرى محاولة لإعادة تدوير للربيع العربي».

وأشار إلى أن هناك ثلاثة احتمالات لمواجهة هذا الموقف، وهي: «الأول: أن نقول لهم سمعا وطاعة ونصبح دولة تابعة ونتخذ قرارات ليست في المصلحة الوطنية وفي النهاية تفقد الدولة سيادتها واستقلالها، الثاني: أن ننكر تماما كل ما يقولوه وهذا منهج يحتاج لإعادة النظر، الثالث: الاعتراض على إعادة تسويق جماعة الإخوان المسلمين داخل المنطقة من قبل عدة أطراف».