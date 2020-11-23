 وزارة قطاع الأعمال: عرض منتجات تأمينية مبتكرة في «Cairo ICT» - بوابة الشروق
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وزارة قطاع الأعمال: عرض منتجات تأمينية مبتكرة في «Cairo ICT»

القابضة للتأمين
القابضة للتأمين

نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 4:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 4:21 ص

تعرض شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال جناح الوزارة في معرض اي سي تي، آخر التطورات والإنجازات التي حققتها، فضلاً عن منتجات شركاتها المبتكرة لتوفير الخدمات والحلول التأمينية والتطوير العقاري للعملاء.


ويأتي ذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي والمساهمة في نشر الشمول التمويلي والشمول المالي ودعم توجهات الدولة والاقتصاد الوطني.


وتعمل الدولة من خلال جهات عديدة على رأسها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على التحول للشمول المالي، للوصول للفئة العريضة من المجتمع بالخدمات المالية و المصرفية.

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