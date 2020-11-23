الحكومة: انتهاء حظر حركة البناء في 24 نوفمبر لا يعني استئنافها اليوم التالي

نادر سعد: استعادة حركة البناء مرهونة بصدور الاشتراطات الجديدة

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار حظر البناء سينتهي غدًا، منوهًا بأنه سيتم استئناف الحركة فور إصدار الاشتراطات الجديدة.

وأكد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن استعادة حركة البناء مرهونة بصدور الاشتراطات الجديدة، معقبًا: «انتهاء قرار الحظر في 24 نوفمبر لا يعني بدء البناء يوم 25 التالي».

وأضاف أن الاشتراطات الجديدة للبناء من المتوقع أن تكون جاهزة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية لن تمس مصالح المواطن في شيء.

وأوضح أن ملامح الاشتراطات الجديدة فنية بحتة؛ تتضمن عروض الشارع والاتساعات وقيود على عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي ستختص بها بدن أو أحياء بعينها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة.

ولفت إلى أن هناك أحياء سيتم تحديد نوعية البناء المسموح به فيها، سواء تجاري أو اغراض إدارية أو أنشطة معينة دون أخرى، سيتم الإعلان عنها حين إصدار القرار، مضيفًا أن المواطنين في هذه الأماكن سيكون لديهم الحرية في تغيير الاستخدام أو استبدال أرضهم بقطع أخرى في مكان آخر، على أن تكون معادلة لها في القيمة.