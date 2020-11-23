رئيس الإسماعيلي يجتمع مع الجهاز الفني لحسم كافة الأمور

عقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، اجتماعا مساء اليوم مع الجهاز الفني للفريق للاستقرار على القائمة الأولى للفريق، تمهيدًا لإرسالها إلى اتحاد الكرة قبل 30 نوفمبر الجاري.

وشهد الاجتماع أسماء الراحلين عن صفوف الفريق بشكل نهائي خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الاستقرار على بعض العناصر لضمها خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع أيضًا بحث أزمة مركز حراسة المرمى بعد فشل الإسماعيلي في إتمام التعاقد، مع أي من الثنائي عامر عامر ومحمد بسام حارسي الإنتاج الحربي وطلائع الجيش على الترتيب.

وانتقل أسامة إبراهيم لاعب الإسماعيلي إلى صفوف البنك الأهلي رسميًّا، فيما حصل الثنائي كماتشو ومحمود عبد المنصف على الاستغناء الخاص بهما للرحيل عن صفوف الفريق مجانًا.

وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق عن ضم كلٍّ من الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي وأحمد مصطفى لاعب الدوري البلجيكي، والتونسي فخر الدين بن يوسف لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.