العاهل الأردني يصل إلى الإمارات

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه كان في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله والملكة رانيا لدى وصولهما مطار البطين بالعاصمة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.