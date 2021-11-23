قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تعليقًا على مشهد الزحام الكبير على مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بمركز سنورس بالفيوم، إنه منذ أكثر من أسبوع بدأت وزارة التضامن في صرف كارت ميزة بديلًا لبطاقات المنتفعين (عددهم يتجاوز 160 ألف)، مؤكدًا أن البطاقات القديمة فعالة حتى تشغيل الكارت الجديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك حالة من قلة الوعي لدى المواطنين، مؤكدًا حدوث حالات تعد من بعض المواطنين على موظفي التضامن.

وأكد أنه تم العمل بالتنسيق مع وزارة الشباب لاستيعاب هذه الأعداد، موضحًا أنه سيتم بداية من الغد وبعد غدًا استيعاب هذا العدد لمنع عمليات التزاحم.

وتابع أن المواطن يمكنه أن يأتي في أي وقت لمدة 6 أشهر، والكارت القديم ساري؛ وهذا الأمر غير مبرر ومرفوض، لافتًا إلى أن الأعداد أكبر من قدرة الموظفين على استيعاب هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك متطوعين وتم تزويد عدد المراكز لحل هذه المشكلة (أكثر من 60 مركزًا).

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بمراكز الشباب والرياضة لفك عملية الزحام الكبير، مطالبًا أهالي الفيوم بعدم الاستعجال لأن الكارت القديم يعمل لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه مطلوب عملية تنظيمية لهذا الأمر لمنع التكدسات.

وأكد أن المحافظة تدرس من خلال الرائدات الريفيات توصيل الكروت للمنازل (سيحتاج أعداد كبيرة جدًا)، مؤكدًا أن هذا الأمر في الغالب سيبدأ من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه يرفض الزحام والتكدس الذي حدث في مركز سنورس.

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت مؤخرًا بدء المرحلة الثانية من تسليم كارت ميزة في تسع محافظات هي الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنوفية، حيث يتم تسليمه للمستفيدين الحاليين من تكافل وكرامة من خلال الوحدات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن كارت ميزة لا يتم التقديم للحصول عليه إذ أنه يعتبر بديل للكارت الذي يستخدمه المنتفعين بتكافل وكرامة.

واستلام كارت ميزة لا يتطلب تبديله بالكارت الأصلي، واستلامه لا يتطلب سوى التوجه للوحدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يتم تفعيله مباشرة من قبل الإدارة الاجتماعية.