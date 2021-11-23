أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة سان جيرمان تواجد سيرجيو راموس بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في ربلة الساق «عضلة السمانة» منذ انتقاله لفريق العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.

وجاءت قائمة سان جيرمان على النحو التالي:

كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا.

وكولين داجبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وخلفه سان جيرمان بـ8 نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط، ولايبزيج الألماني بنقطة وحيدة.