مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية تحظر التجوال في بعض المناطق بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

تتخذ مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية تدابير أكثر صرامة في مكافحة فيروس كورونا.

ووقع حاكم المقاطعة أرنو كومباتشر مساء الاثنين مرسوما ينص على ضرورة ارتداء أقنعة "بأثر فوري" في الأماكن المفتوحة إذا لم يتم الحفاظ على مسافات لا تقل عن متر واحد، ويجب على الركاب في وسائل النقل العام ارتداء قناع (إف إف بي 2).

وبالنسبة لـ 20 بلدية يتم تصنيفها باللون الأحمر، أي أنها ذات معدلات إصابة عالية ومعدل تطعيم منخفض فى الوقت نفسه، قررت إدارة المقاطعة ذاتية الحكم الناطقة بالألمانية فى شمال إيطاليا حظر التجول الليلى من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا. وستطبق هذه القواعد مرة أخرى لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء.

وأضاف أنه في البلديات المصنفة باللون الأحمر، لا يسمح للأشخاص بالخروج إلا فى حالات الطوارئ أو بسبب العمل .

كما يجب إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 6 مساء. لكن في الفنادق ، يمكن خدمة النزلاء بعد ذلك الوقت. ويحظر الرقص في المراقص وكذلك المناسبات الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية في الغرف المغلقة.

ولا تنطبق القيود على رياض الأطفال والمدارس.

وكان كومباتشر قد طلب بالفعل من الحكومة فى روما السماح للمناطق باتخاذ قرار حول إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفيروس تحت سلطتها الخاصة فى بعض الحالات. وفي جنوب تيرول، ترتفع مستويات الإصابة في حين أن العديد من الأشخاص لا يزالون غير ملقحين.

وعلى مستوى إيطاليا، سجلت السلطات أكثر من 6400 إصابة جديدة بالفيروس و70 حالة وفاة خلال يوم الاثنين .

وتلقى نحو 87% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما جرعة لقاح واحدة على الأقل.

وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا مساء الاثنين أنه بإمكان الأشخاص تلقي جرعات معززة إذا مضى خمسة أشهر على الأقل على جرعتهم الثانية من اللقاح.