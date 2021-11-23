أوكرانيا: روسيا تشرف على مناورات عسكرية في المنطقة الانفصالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك مناورات عسكرية واسعة النطاق بإشراف المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، بدأت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الوزارة القول إن المناورات تشمل قوات الاحتياط الانفصالية، ووحدات إنفاذ القانون ووحدات إدارية.

وأوضحت الوزارة، أن الجيش الروسي يعزز الاستعداد القتالي في "المناطق المحتلة" بشرق أوكرانيا.

كانت الوزارة ذكرت، أمس الاثنين، أن روسيا واصلت تعزيز وجودها العسكري في منطقتي دونيتسك ولوهانسك "المحتلتين"، وقد أشرفت في السابق على تدريبات بهذه المناطق، وذلك وفقا للاستخبارات الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني الأسبوع الماضي إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مزيدا من المساعدة للدفاع عن المجال الجوي لبلاده وسواحلها، في خضم تقارير بأن الولايات المتحدة تبادلت معلومات استخباراتية مع حلفاء أوروبيين تظهر زيادة في القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.