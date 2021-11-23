يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021-2025 للكوميسا، التي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.