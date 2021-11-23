جلسة حوارية بجامعة الإسكندرية مع الباحثين والناشرين المتميزين لدعمهم والاستماع لأفكارهم

عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، "الاثنين"، جلسة حوارية مع الباحثين والناشرين المتميزين بالجامعة.

وأكد "الغندور" أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص جامعة الإسكندرية على النهوض بالمنظومة البحثية بجامعة الإسكندرية وإعطاء أهمية كبرى للبحث العلمي كونه أحد أهم العناصر للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا.

وأشار إلى أن هذه الجلسة تضم نخبة من أبرز الباحثين والناشرين بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أن تلك الجلسة تصبو إلى الاستماع إلى رؤى وأفكار الباحثين المتميزين والوقوف على كافة المشاكل والتحديات التي تواجههم وطرق علاجها، والخروج بتوصيات ترسم مستقبل البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

وأكد "الغندور" أن الجامعة أطلقت حزمة من الإجراءات والبرامج الجديدة والنوعية بهدف إحداث نقلة نوعية بحثية في الجامعة، وتشجيع و تمكين الباحثين المتميزين على القيام بأبحاث علمية متميزة، ومن بين تلك الإجراءات إنشاء مكتب متخصص لكتابة الالتمهيد الخاص بالأبحاث العلمية، تشجيعا للباحثين لزيادة الإنتاج من البحث والنشر العلمي في الدوريات العلمية المصنفة دوليا لوضع جامعة الإسكندرية في أعلى مراتب التصنيف الدولي.