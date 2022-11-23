مقتل 7 في إطلاق نار على متجر وول مارت بولاية فيرجينيا الأمريكية

لقي سبعة أشخاص حتفهم في حادث إطلاق نار على متجر "وول مارت" في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بحسب ما أعلنته الشرطة المحلية.

وقالت شرطة المدينة، إن المسلح فتح النار مستهدفا العاملين بالمتجر في غرفة الاستراحة قبل أن يقتل نفسه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أحد مسؤولي إنفاذ القانون القول، إن المهاجم يُعتقد أنه يعمل بالمتجر أو كان يعمل فيه.

ووقع الحادث في الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي (03:12 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء)، حيث كان المتجر يوشك على الإغلاق.

ويتلقى ما لا يقل عن خمسة من ضحايا حادث إطلاق النار، العلاج في مستشفى "سنتارا العام" في نورفوك.

وكثفت الشرطة تواجدها خارج المتجر، وحثت المتسوقين على الابتعاد.

ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.