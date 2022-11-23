 مولدوفا تعاني من انقطاع الطاقة بسبب استهداف البنى التحتية في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 8:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

مولدوفا تعاني من انقطاع الطاقة بسبب استهداف البنى التحتية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 7:22 م

أعلن وزير البنية التحتية في مولدوفا أندريه سبينو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعاني من "انقطاع هائل" في الطاقة في أعقاب قصف جوي استهدف البنى التحتية في أوكرانيا.

وتابع نائب رئيس الوزراء في تغريدة نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن شركة نقل الطاقة في مولدوفا "مولدإليكتريكا" تعمل على إعادة توصيل الكهرباء لأكثر من 50% من أنحاء البلاد.

يشار إلى أن مولدوفا عانت الأسبوع الماضي من انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. وكان سبينو حذر الأسبوع الماضي من أن مخاطر انقطاع التيار الكهربائي في بلاده لا تزال مرتفعة وأن الضربات الروسية في أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك