مولدوفا تعاني من انقطاع الطاقة بسبب استهداف البنى التحتية في أوكرانيا

أعلن وزير البنية التحتية في مولدوفا أندريه سبينو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعاني من "انقطاع هائل" في الطاقة في أعقاب قصف جوي استهدف البنى التحتية في أوكرانيا.

وتابع نائب رئيس الوزراء في تغريدة نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن شركة نقل الطاقة في مولدوفا "مولدإليكتريكا" تعمل على إعادة توصيل الكهرباء لأكثر من 50% من أنحاء البلاد.

يشار إلى أن مولدوفا عانت الأسبوع الماضي من انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. وكان سبينو حذر الأسبوع الماضي من أن مخاطر انقطاع التيار الكهربائي في بلاده لا تزال مرتفعة وأن الضربات الروسية في أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا.