ارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، شارة المثليين في مباراة ألمانيا واليابان، التي انتهت قبل قليل، ضمن مباريات كأس العالم في قطر.

ونشرت وزيرة الداخلية الألمانية، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة وهي ترتدي شارة المثليين وأرفقت بها هاشتاج #onelove.

وأعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022، الاثنين الماضي، أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة لدعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.

وأصدرت منتخبات إنجلترا، وويلز، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، وألمانيا، وسويسرا، في وقت سابق من اليوم بيانا قالت فيه إن "فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات داعمة للمثليين في الملعب".

وأضاف البيان: "لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية.. لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات" في مباريات كأس العالم.