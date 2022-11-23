إندونيسيا: لن نقيم حفلا لافتتاح مونديال 2023 تحت 20 عاما بسبب الفيفا

أعلن وزير الشباب والرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدير ​​مكتبا في العاصمة جاكرتا لدعم الاستعدادات لكأس العالم تحت 20 عاما الذي يقام في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو 2023، كاشفا أن بلاده لن تقيم حفلا لافتتاح المونديال.



ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن أمالي قوله، إن الحكومة جهزت بالفعل مكتبًا خاصًا للفيفا في جاكرتا لتسهيل التنسيق مع الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم الذي يعمل كلجنة محلية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان العام المسؤولة عن الاستعدادات للحدث.



وأوضح: "بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، سيتمركز فيفا هنا في إندونيسيا،

لقد تم بالفعل تجهيز مكتب في جاكرتا، إنه كبير جدًا وسيتمركز المسؤولون هنا طوال فترة الاستعداد حتى انتهاء الحدث (كأس العالم تحت 20 سنة)".



ويختلف تنفيذ مونديال 2023 عن مونديال قطر 2022، موضحا أنه لن يكون هناك حفل افتتاح خلال كأس العالم تحت 20 عاما.



وعلق أمالي: "لقد طلبت إقامة حفل فخم على غرار افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2018، واتضح أن لوائح الفيفا لا تسمح بذلك"، مشيرا إلى أن "الافتتاح سيكون المباراة الأولى".



وتواصل إندونيسيا استعداداتها لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما 2023، ومن المقرر أن يقام الحدث الكبير في ستة ملاعب بالبلاد.



وأكد وزير الشباب والرياضة زين الدين أمالي، أن الملاعب الرئيسية الستة جاهزة للاستخدام.



وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس العالم تحت 20 عاما العام الماضي، لكن الفيفا قرر تأجيلها إلى العام المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.