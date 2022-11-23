نيويورك تايمز: إيران تستخدم مكونات أمريكية في مسيّراتها رغم العقوبات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إيران تستخدم في مسيراتها الهجومية مكونات أمريكية وأوروبية، رغم العقوبات الغربية وحظر توريد مثل هذه الأجزاء إلى طهران.

وأشارت إلى أنه وفقا للباحثين، تمت دراسة ثلاثة نماذج للطائرات بدون طيار، حيث تم العثور على أكثر من 500 قطعة يصنعها 70 مصنعا من 13 دولة حول العالم، ولكن 82 بالمئة منها صنعت في الولايات المتحدة.

وزعمت أن "روسيا استخدمت مسيرات إيرانية في أوكرانيا، وأنه تم إسقاط أحدها هناك، وعثر فيها على مكونات غربية".

وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا بطائرات بدون طيار، ونفت موسكو وطهران هذه الاتهامات.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن مزاعم شراء روسيا طائرات بدون طيار من إيران، تمت فبركتها من وسائل إعلام أمريكية بشكل متعمد، نافية صحة هذه الأنباء الكاذبة جملة وتفصيلا.

وأشارت إلى أنه لدى روسيا أنواع متعددة من المسيرات المتميزة، والمصنعة بتكنولوجيا ومكونات روسية