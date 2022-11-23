 أمريكا والناتو تؤكدان دعمهما المستمر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا والناتو تؤكدان دعمهما المستمر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 10:38 ص

أعربت الولايات المتحدة والناتو عن دعمهما المستمر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قبيل اجتماع وزراء خارجية الناتو المرتقب في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر والمقرر انعقاده في عاصمة رومانيا، بوخارست.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، أولويات الاجتماع المرتقب، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا وتعزيز ردع الحلف والدفاع وتعزيز المرونة.


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