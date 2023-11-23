رئيس الوزراء الهولندي يلتزم الصمت بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية

رفض رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، التعليق على فوز الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية الهولندية.

وقال روته: "بصفتي رئيسا للوزراء، ليس لدي أي رأي بشأن نتيجة الانتخابات"، تاركا الأمر للمرشحة الأولى لحزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، ديلان يسيلجوز.

وبرز "حزب من أجل الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية الهولندية التي جرت أمس الأربعاء، حيث حصل على 37 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدا، وفقا لآخر استطلاعات الرأي.

وفاز حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي اليميني الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، بـ 24 مقعدا فقط، بتراجع ثمانية مقاعد عن الانتخابات السابقة، ليحل في المركز الثالث.

وحقق حزب فيلدرز المناهض للإسلام قفزة كبيرة إلى الأمام في استطلاعات الرأي بعد أن قال حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي اليميني الحاكم، إنه لا يستبعد تشكيل ائتلاف معه هذه المرة.