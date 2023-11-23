أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية لـ30 واعظة، 15 منهن من الأوقاف و10 واعظات من الأزهر الشريف، و5 باحثات فتوى بدار الإفتاء المصرية؛ بمعهد الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وفي ضوء اهتمامها بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية لديهم، وبالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية والهيئة الوطنية للإعلام.

ويشارك في الدورة: أسماء محمود عبد الفتاح رضوان - الجيزة - واعظة بالأوقاف، جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ - الجيزة - واعظة بالأوقاف، ومها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة - واعظة بالأوقاف، وميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة - واعظة بالأوقاف، وعدد آخر من الواعظات.