رئيس اتحاد جدة يكشف أسباب عدم انضمام صلاح في الصيف الماضي

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الكثير من الغموض بشأن فشل التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

وقال رئيس الاتحاد عبر برنامج "صدى الملاعب" التليفزيوني في هذا الصدد: "كان لنا طلبات أخرى في الصيف، وإذا كنا نتحدث بشفافية تامة، أريد أن أعرف مثل المشجعين عما دار في مفاوضات برنامج استقطاب اللاعبين مع ليفربول بشأن صلاح، وكذلك مع ماركينيوس، وجوندوجان وراموس ودي بروين".

وأضاف: "عند سؤال برنامج استقطاب اللاعبين عن سبب فشل المفاوضات مع صلاح ومع اللاعبين الآخرين، أجابونا بأنه لا توجد ميزانية كافية للاتحاد، وهذه إجابة غير مقنعة بالنسبة لنا".

وأكمل: "لدينا معلومات ومستندات بشأن ما حدث في صفقة صلاح".

كما واصل: "المفاوضات بدأت عندما طلبنا من برنامج استقطاب اللاعبين ضم صلاح.. وبعد سلسلة من المفاوضات قالوا لنا إن الميزانية الخاصة بالاتحاد ليست كافية لضم صلاح من ليفربول".

وزاد: "تواجدت في لندن من أجل صفقة صلاح.. وعلى مدير برنامج استقطاب اللاعبين الذي كان متواجدًا أيضًا أن يكشف سبب فشل مفاوضاته مع ليفربول".

قبل أن يختتم: "إذا انتقل صلاح إلى أي نادٍ سعودي آخر، سنشعر بالظلم لأن الاتحاد أول من طلب التعاقد معه".

يشار إلى أن عقد صلاح يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2025.

ويحمل برنامج استقطاب اللاعبين في رابطة الدوري السعودي على عاتقه، مهمة التعاقد مع نجوم الصف الأول حول العالم، لذا استهدف ضم صلاح في الصيف.

البرنامج يعمل على تنفيذ طلبات أندية الدوري السعودي، خاصة الرباعي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، شريطة الالتزام بميزانية محددة وغير معلنة في نفس الوقت.