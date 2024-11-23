محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات اليوم السبت، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وعلى رأسها مواجهة الزمالك مع المصري.

ويتولى محمد الحنفي مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري كحكم ساحة، ويعاونه كلا من: يوسف البساطي وهاني خيري كحكمين مساعدين، ومحمود وفا حكمًا رابعًا.

وسيتواجد محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه عمر فتحي كحكم "Var" مساعد.

ويقود مصطفى الشهدي مباراة الجونة وغزل المحلة، ويعاونه خالد السيد وأحمد عبد الغني، بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه محمد عطا.

وفي المقابل تم تعيين عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة طلائع الجيش أمام سموحة، والحكام المساعدين عماد العقاد وإسلام أبو العطا، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا، بينما يتواجد علاء صبري في غرفة الفار، ومساعده أحمد حسام طه.