النائب عصام دياب مطالبا بحجب تيك توك: الدولة لا تستفيد شيئا من ملياراته

قال النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لحجب تطبيق «تيك توك» في مصر.

وأضاف في تصريحات لشاشة «الشمس» مساء الجمعة، أن طلبه بحجب التطبيق كليا يستند إلى ثلاثة أسباب؛ أولها مخالفة «تيك توك» للعادات والتقاليد المصرية، وعرضها لمحتوى يسيء إلى صورة المرأة المصرية.

وأضاف: «ظهور بعض السيدات بشكل غير لائق تماما على المنصة يسيء لكل أم مصرية.. هؤلاء لا يمثلن واجهة سيدات مصر، وهذه المناظر التي تعرض لا تمثلنا».

ورأى أن التطبيق يستخدم كسلاح ممنهج لتدمير الأجيال، مضيفا: «ما يعرض على التطبيق يخالف كل ما نصت عليه الأديان السماوية، لا دين يقبل ذلك، ونحن شعب تربى على عمالقة الأدب، وكان لدينا شخصيات قدوة اليوم تمحى هذه القدوة، إذا سألت أي طفل على التيك توك من هو نجيب محفوظ أو أحمد زويل للأسف لا يعلم وهذه كارثة، لكنه يعلم ناس لا قيمة لها وقدوته تافهة غير متعلمة على التيك توك».

كما أشار إلى عدم وجود رقابة على أموال التطبيق، ومن ثم احتمالية استخدامها كبوابة لغسيل الأموال، بالإضافة إلى تحويل الشباب إلى البطالة من خلال الترويج لأساليب سهلة لكسب المال.

وتساءل عن وجه استفادة الدولة من استمرار التطبيق، معقبا: «الدولة لا تستفيد شيئا، في حين أن أي شاب إذا فتح أي مشروع صغير يطبق عليه ضرائب وتأمينات، أما هذه المنصة التي دخلت مصر؛ بنكسب منها إيه رغم المليارات التي يتم تداولها عليها؟ مصر فين من هذا الكلام؟ وهذه المنصة يستخدمها 32 مليون شاب وفتاة أي ثلث الشعب المصري».