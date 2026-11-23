• مصلحة الموانئ حذرت من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتأخر وصول الشحنات واضطراب إمدادات السلع

حذرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية، الاثنين، من أن أي تهديد لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتأخر وصول الشحنات واضطراب إمدادات السلع إلى البلاد.

جاء ذلك في بيان للمصلحة، عقب هجمات بزوارق انتحارية مسيّرة مساء الأحد، استهدفت طرادا روسيا في ميناء بنغازي شرقي ليبيا وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص، وسفينة شحن مالطية قبالة سواحل البلاد، وفق مصادر ليبية.

وقالت المصلحة إنها "تتابع باهتمام بالغ التطورات والأحداث التي قد تنعكس على أمن وسلامة الموانئ الليبية وحركة الملاحة البحرية"، وما قد ينجم عنها من تداعيات تؤثر في حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ والإمداد.

وحذرت من أن "أي ظروف أو ممارسات من شأنها تعريض أمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية للخطر، قد تؤدي إلى تراجع ثقة شركات الملاحة والنقل البحري، وعزوف بعض السفن عن التوجه إلى الموانئ الليبية".

وأضافت أن ذلك "قد يدفع مالكي السفن والجهات المشغلة وشركات التأمين البحري إلى اتخاذ تدابير احترازية إضافية، ما قد يترتب عليه ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأخر وصول الشحنات، واضطراب سلاسل الإمداد".

وأوضحت أن هذه التداعيات المحتملة قد تنعكس بصورة مباشرة على توافر السلع وأسعارها ومستوى معيشة المواطنين.

** أهمية الموانئ للاقتصاد

وأكدت المصلحة أن "الموانئ الليبية تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد الوطني، والبوابة الرئيسية لتدفق السلع والبضائع والاحتياجات الأساسية إلى مختلف أنحاء البلاد".

وأوضحت أن هذه الاحتياجات تشمل المواد الغذائية والأدوية والوقود ومستلزمات الإنتاج، مشددة على أن استقرار الموانئ واستمرار تشغيلها بكفاءة يمثلان ضرورة لضمان انتظام النشاط الاقتصادي واستقرار الحياة المعيشية للمواطنين.

كما حذرت من المخاطر التي قد تشكلها التطورات والأحداث على سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية، بالمخالفة للمبادئ والالتزامات التي أرستها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت في هذا السياق إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.

** دعوة لحماية الموانئ

وشددت المصلحة على "ضرورة المحافظة على الموانئ والمنشآت البحرية باعتبارها مرافق اقتصادية وخدمية حيوية"، مؤكدة أهمية تجنيبها جميع المخاطر والأنشطة التي قد تهدد سلامتها أو تعيق أداءها لمهامها.

ودعت إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن انسيابية حركة السفن واستمرار تقديم الخدمات المينائية، وفقا للمعايير والاشتراطات الوطنية والدولية المعمول بها.

كما دعت "جميع الجهات ذات العلاقة إلى تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق المستمر للمحافظة على أمن الموانئ وسلامة مرافقها والعاملين بها".

وأكدت أهمية ترسيخ الثقة في الموانئ الليبية لدى خطوط الملاحة البحرية وشركات النقل والتأمين، بما يضمن استمرار تدفق السلع والبضائع دون عوائق، ويحافظ على المصالح الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد أن "حماية الموانئ الليبية مسؤولية وطنية مشتركة"، وأن أمنها واستقرارها واستمرار تشغيلها لا تقتصر آثارها على قطاع النقل البحري، بل تمتد إلى مختلف أوجه النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين ودعم التنمية في البلاد.

** تبنٍ أوكراني

وفي وقت سابق الاثنين، تبنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هجمات بحرية قبالة سواحل ليبيا، الأحد، قال إنها أسفرت عن إغراق الطراد الروسي "ميركوري"، فيما أعلنت موسكو أنها ستدرس الرد.

وقال زيلينسكي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن القوات الأوكرانية استخدمت 7 مسيّرات بحرية محلية الصنع في العملية "قبالة سواحل ليبيا".

وأضاف أن المسيّرات أغرقت السفينة الحربية الروسية "ميركوري"، رغم محاولات قوات روسية التصدي للهجوم.

كما تحدث عن تدمير مروحية قتالية روسية من طراز "كا-27" خلال هجوم الأحد.

وأفاد بأن الهدف الثاني كان سفينة الشحن الروسية "إم في أنغارا"، التي قال إنها أُصيبت، وإن موسكو كانت تستخدمها لنقل الأسلحة.

ووصف زيلينسكي العملية بأنها "نموذجية"، معتبرا إياها ردا على الحرب الروسية على بلاده.

ومنذ فبراير 2022 تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتطالبها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها الداخلية.

** رد روسي

في المقابل، قال السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الاثنين، إن موسكو ستدرس كيفية التعامل مع هجمات بنغازي، مشددا على أنها "لن تمر دون رد".

وأضاف أغانين، في تصريحات لقناة "آر تي" الروسية، أن نظام كييف يحاول خلال الأيام الأخيرة فتح جبهات قتالية في مناطق بحرية بعيدة جغرافيا عن نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشيرا إلى بحر البلطيق والبحر المتوسط.

وتابع أن كييف تلجأ إلى تنفيذ هجمات وصفها بـ"الإرهابية"، وتسعى إلى جر "أطراف ثالثة" إليها، رغم عدم رغبتها في الانخراط في "المغامرات الأوكرانية".

** رفض ليبي وتحذير أممي

وفي ليبيا، أكدت الحكومتان المتنافستان رفضهما استخدام الأراضي والمياه الإقليمية الليبية ساحة للصراعات الخارجية.

ومساء الأحد، طالبت حكومة شرق ليبيا، في شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بفتح "تحقيق دولي مستقل وعاجل في الهجمات التي استهدفت السفن الروسية والمالطية قبالة السواحل الليبية وداخل ميناء بنغازي".

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إلى إجراء تحقيق "مستقل" في هجمات الأحد، وعرضت تقديم المساعدة في التحقيق.

وحذرت البعثة الأممية من تأجيج التوترات داخل البلد العربي أو جرّه إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير غربي البلاد.

أما الثانية، فهي حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرقي البلاد ومعظم مدن الجنوب.