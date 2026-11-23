تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقها المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، محطة معالجة الصرف الصحي بغرب أسوان؛ وذلك ضمن جولتهما الميدانية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 2000 متر مكعب يوميا، وترتفع إلى 3000 متر مكعب يوميا بنظام المعالجة الثلاثية، بما يتيح تقديم خدمات الصرف الصحي لنحو 15 ألف نسمة.

وضم المشروع 5 محطات رفع، وشبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 52.1 كيلومتر، وخطوط طرد بطول 4.99 كيلومتر، بالإضافة إلى وحدات المعالجة وأحواض الترسيب والتهوية والتجفيف، ومباني الكهرباء والتوليد والكلور، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحقيق المعالجة الثلاثية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، والتوسع في توصيل الخدمات إلى القرى والنجوع المستهدفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ورافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية.