افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم، التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية فارس بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقيادات التنفيذية.

واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، الذي تتراوح طاقته التصميمية بين 2000 و3000 متر مكعب يوميا، ويستهدف خدمة نحو 16 ألف نسمة بقرية فارس، من خلال محطتي رفع وشبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 43.448 كيلومتر، وخطوط طرد بطول 4.88 كيلومتر.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ مكونات المحطة، التي تضم أحواض الترسيب والتهوية والمصافي وغرفة التوزيع والمولدات والمنشآت الفنية اللازمة لعمليات المعالجة، كما اطلعا على نتائج تحليل العينات بالمعمل وآليات التشغيل وضمان جودة المياه المعالجة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق الريفية تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة، مشددة على ضرورة التأكد من كفاءة منظومة المعالجة والالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية، مع استمرار أعمال الصيانة والمتابعة لضمان استدامة الخدمة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن دخول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخدمة وبدء التشغيل التجريبي لها يتيح للمواطنين جني ثمار هذه الإنجازات، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات بالقرى المستهدفة.

وتابعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان، على هامش الزيارة، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية، حيث أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن مشروعات المرحلة الأولى تشمل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان، بإجمالي 75 قرية.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 65 قرية، وجارٍ العمل في 10 قرى، بالإضافة إلى 13 قرية تنفذ بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مشروعاتها، فضلا عن تنفيذ 19 محطة لمعالجة الصرف الصحي.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ مشروعات المرافق في 19 قرية بمركزي دراو وأسوان، في إطار خطة الدولة لاستكمال تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.