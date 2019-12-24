السجن 3 أعوام لمدرس تحرش بطفله أثناء درس خصوصي في الإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، اليوم الاثنين، مدرس يدعى "م.ر.ع" بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة تدعى "ر.أ.أ" تبلغ من العمر 9 أعوام، وذلك في القضية رقم 11349 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول الرمل.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد إبلاغه من والدة طفلة باتهام مدرس خصوصي بهتك عرض نجلتها داخل محل سكنهم الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى قيام المقضي بحقه، ويعمل مدرس لغة إنجليزية بإعطاء درس خصوصي للمجني عليها، داخل منزلها، وأثناء التدريس وضع يده على جسدها متحسسًا أماكن عفتها أكثر من مرة، وهددها بعدم إبلاغ والدتها إلا أنها أبلغتها.

وأضافت التحريات أنه وعند قيام والدة الطفلة بمعاتبته استنكر الواقعة وحاول التعدي عليها إلا أنها استغاثت بأشقائها وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المٌقدم بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان، وسكرتارية محمد أحمد البغدادي.