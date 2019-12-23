وقعت "محطة البحر الأحمر" السعودية عقد إعادة تطوير الجزء الشمالي لميناء جدة الإسلامي (غرب) لتصبح أكبر محطة حاويات في المملكة باستثمارات تصل إلى 6ر6 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال سعودي).

وقالت "شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT" إحدى شركات الشركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها وقعت مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عقد إسناد بنظام البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدته 30 عاماً ابتداءً من عام 2020 (يحل محل عقدها الحالي) تقوم الشركة بموجبه بتحسين وتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل، لتصبح المحطة الجديدة أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية، باستثمارات تبلغ 6ر6 مليار ريال.

ويتضمن هذا العقد، طبقا للبيان، إعادة تأهيل البنية التحتية واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جدة الإسلامي ليكون رائدا في مناولة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث.

ووفق البيان، من شروط الاتفاق التزام شركة محطة بوابة البحر الاحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2ر5 حاوية قياسية خلال العام 2023.

وأشار البيان إلى أنه سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 6ر5 مليار ريال سعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية.