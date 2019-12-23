قالت شركة بوينغ إن كبسولة الفضاء ستالاينر هبطت في صحراء نيو مكسيكو بعد أن تسببت مشكلة في إحدى برمجياتها في إجبار المسؤولين على إلغاء رحلة غير مأهولة كانت متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.



هبطت اليوم الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2019) مركبة الفضاء "ستارلاينر"، التابعة لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بعدما أجبرت شكلة في إحدى برمجياتها وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" على التخلي عن خطط التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية.

وأعلنت بوينغ عبر موقع "تويتر" للتواصل أن مركبة الفضاء غير المأهولة هبطت بسلام في موقع "وايت ساندز سبيس هاربور رانواي" للتجارب الفضائية، والذي يقع بين منطقتي البوكيرك وإل باسو. وذكرت ناسا عبر حسابها على "تويتر" أن "هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها على الأرض كبسولة فضاء أمريكية الصنع قادرة على حمل رواد فضاء".

وتم تطوير ستارلاينر لصالح برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، ويمكن للمركبة أن تحمل ما يصل إلى سبعة رواد فضاء. وشكّلت المهمة المحاولة الأولى لمركبة ستارلاينر للوصول إلى محطة الفضاء الدولية. وتم إطلاقها في الموعد المحدد من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا صباح الجمعة الماضية.

وكان من المقرر أن تصل إلى محطة الفضاء الدولية أمس السبت، وأن تعود إلى الأرض يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. لكن مشكلة تتعلق بالتشغيل التلقائي على متن مركبة الفضاء التي تم تطويرها تجارياً تسببت في إجراء "حرق مداري" في وقت خاطئ بعد الإطلاق يوم الجمعة، ما أجبر ناسا على إلغاء الالتحام المقرر بمحطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة ناسا جيم بريدنستاين إن "خطأ في التوقيت" تسبب في حرق ستارلاينر للوقود في الوقت الخطأ وهذا يعني عدم إتمام "الحرق المداري" الضروري لإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية.