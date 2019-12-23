الادعاء الألماني يوجه تهمة الإرهاب لسيدة انضمت لداعش



وجه الادعاء العام الألماني تهمًا تتعلق بالإرهاب لسيدة ألمانية؛ لانضمامها لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.

وأوضح ممثلو الإدعاء - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن السيدة "سيبيل أتش" متهمة بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أنها سافرت إلى سوريا مع زوجها في أوائل عام 2016؛ للانضمام لـ(داعش) وانتهى بها المطاف في العراق، فيما أقام الزوجان في منازل استولى عليها (داعش)، وقد كانت هي مسؤولة عن إدارة شؤون المنزل بينما كان زوجها يعمل مع التنظيم المتطرف.

وقد عادت "سيبيل أتش" إلى ألمانيا في أبريل 2018 بعدما طردتها السلطات الأمنية الكردية من العراق، وتم القبض عليها في أغسطس الماضي، لكن تم إطلاق سراحها في سبتمبر الماضي لحين موعد محاكمتها.