الدفاع الروسية تتسلم المجموعة الأولى من صواريخ الدفاع الجوي الحديثة «إس-350 فيتياز»

تسلمت وزارة الدفاع الروسية المجموعة الأولى من أحدث نظام صاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى من طراز "إس-350 فيتياز".

وذكرت شركة "ألماز-أنتي" الروسية لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الاثنين/ - أنه "أثناء تسليم هذه الصواريخ لوزارة الدفاع، تم وضع المعدات في ميدان التدريب وإجراء تحليقات جوية مصحوبة بأهداف جوية حقيقية"، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات تمت بنجاح.

وأضاف البيان أن مراسم التسليم تمت أمس الأحد، في ميدان "كابوستين يار" للتدريب بمنطقة أستراخان الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية - في 5 فبراير الماضي - أن مركز التدريب الخاص بقوات صواريخ الدفاع الجوي التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية في مقاطعة لينيجراد سيتسلم أحدث منظومة لصواريخ الدفاع الجوي من طراز إس – 350 "فيتياز" في العام الحالي.

يذكر أن منظومة "إس–350 فيتياز" هي عبارة عن قاذفة إطلاق ذاتية الحركة تعمل بالتعاون مع جهاز رادار شامل الرؤية مع المسح الإلكتروني للمجال الجوي، ومركز قيادة على عربة خاصة من طراز "بي أي زي".

وتضم الوحدة النارية لهذه المجموعة نوعين من الصواريخ، أحدهما الصواريخ متوسطة المدى، التي تستخدم في منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس –400، والنوع الثاني هو الصواريخ قصيرة المدى.

وتخصص منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "فيتياز" لاستبدال منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300 بي إس" المزودة بصواريخ من طراز "في55 إر"، التي انتهت مدة استخدامها عام 2015.