انتهى مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية باحتلاله المركز الرابع في المسابقة بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر بقيادة النجم الدولي محمد صلاح، قد التقى مع نيجيريا مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في مباراة البرونزية.

وقبل عودة محمد صلاح إلى ليفربول، نوضح في السطور التالية ما قدمه الفريق الإنجليزي في ظل غياب النجم الدولي:

لعب الفريق الإنجليزي 7 مباريات دون محمد صلاح كانت نتائجهم كالتالي:

1-2 توتنهام

1-2 وولفرهامبتون

0-0 ليدز يونايتد

2-2 فولهام

0-0 آرسنال

1-4 بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

1-1 بيرنلي

ومن المقرر أن تكون المباراة القادمة لليفربول ضد مارسيليا يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يكون صلاح متاحا مع الريدز.