زحام شديد بمراكز التطعيم في تونس مع بدء اعتماد الجواز الصحي

شهدت مراكز التطعيم في تونس، اليوم الأربعاء، اكتظاظا شديدا مع بدء السلطات في فرض الاستظهار بالجواز الصحي على المواطنين في الفضاءات العامة والخاصة ومقار العمل.

وتوافد الآلاف على مراكز التطعيم منذ ساعات الصباح الأولى واستمر الزحام في أغلبها حتى ساعات الظهر، فيما اضطر الكثيرون إلى المغادرة بعد طول انتظار.

وأمام مركز التطعيم المكتظ بمنطقة سيدي حسين الشعبية قرب العاصمة، قالت امرأة جاوزت الستين عاما لوكالة الأنباء الألمانية، وهي تقف في الطابور الطويل، إنها جاءت لتلقي جرعة ثالثة معززة بعد أن تلقت رسالة قصيرة على هاتفها الخلوي من وزارة الصحة.

وأضافت المرأة "كثيرون جاءوا من دون مواعيد مسبقة للتطعيم بسبب الجواز الصحي.. لن أقضي يوما كاملا في المركز.. قال لي متطوع يمكنني العودة في موعد آخر".

وتقطعت السبل بالآلاف الذين تخلفوا عن مواعيد سابقة للتطعيم واضطروا للتوجه إلى المراكز منذ أمس الثلاثاء، مع دخول مرسوم رئاسي يفرض إبراز الجوازات الصحية حيز التطبيق اليوم الأربعاء.

وقال متطوع من منظمة الهلال الأحمر للإغاثة لـ(د.ب.أ): "مركز التطعيم يشهد ضغطا لليوم الثاني ويتوقع أن يستمر الوضع لعدة أيام".

ومنعت عدة مؤسسات عمالا وموظفين من الدخول ومباشرة أعمالهم بسبب عدم تلقيهم التطعيم وافتقادهم لجوازات صحية.

ويفرض المرسوم الرئاسي اقتطاعات من الأجور للمتغيبين الفاقدين للجوازات الصحية.