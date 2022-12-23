مدير مستشفى 57357 نافيا تلقي العلاج بالوساطة: أحفاد ناس كبار على قائمة الانتظار

قال الدكتور شريف أبو النجا مدير إدارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، إن إدارة المستشفى حاولت حل الأزمة دون تحميل الدولة المسؤولية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن دخول المستشفى لا يتم بالوساطة، متابعا: "فيه أحفاد ناس كبار موضوعين على قائمة الانتظار".



وأشار إلى أنه يتم خفض عدد الأطفال الذين يتم استقبالهم بنحو أكثر من 700 مريض، مؤكدا أنه لا يعرف الفترة التي سيكون فيها المستشفى قادرا على تقديم الخدمة.



وتابع: "عندي يقين عظيم إن المستشفى دي مش هتقفل.. قومة المصريين جامدة جدا وعاملين ريمونتادا.. اللي حصل في الأيام اللي فاتت دي مدد من ربنا.. محدش يستهتر بالشعب المصري وبالذات ستاته وأمهاته".



ولفت إلى أن التبرعات لم تنخفض في الفترة الماضية، لكن التكاليف زادت بشكل كبير، موضحا أن كل الودائع تم كسرها في الفترة الماضية.



ونوه بأن المتبقي في حساب المستشفى 300 مليون جنيه، تكفي لتشغيل المستشفى 4 اشهر فقط.



وشدد على أنه يطمح لتوفير قدرة مالية تتيح علاج كل الأطفال المصابين بالسرطان على مستوى الجمهورية.



وأشار أبو النجا، إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان المستشفى سيغلق أبوابه في وقت معين، قائلا: "والله ما أقدر أرد على السؤال ده.. الدولار بكام النهاردة وبعد 7 شهور هيبقى بكام؟.. اللي معانا 300 مليون جنيه يكفوا 4 شهور فقط".



ولفت إلى أن استمرار التبرعات المعتاد تلقيها للمستشفى بشكل دوري، يعني أن المستشفى سيكون قادرا على تقديم الخدمة لمدة سنة، لكن ستكون هناك ضرورة لخفض عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج.