لابيد: نتنياهو ضعيف وسيشكل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، إن خلفه، بنيامين نتنياهو، ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.

ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، اتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بالضعف أمام كل من عضوي الكنيست، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو لم يشكلها الأخير بل شكلها كل من سموتريتش وبن غفير ومعهما آريه درعي.

يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، قد أبلغ، الأربعاء الماضي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.

وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.

وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر. وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر، لكن هرتسوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر.

وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".