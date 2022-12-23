أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانين يلجئون للمسارح خارج مصر بسبب عدم وجود مسارح في مصر، قائلا: "الفنانين بيلجأوا إلى المسرح بره مصر عشان مفيش مسرح في مصر واحنا جاهزين نشتغل في مصر ومش عايزين فلوس".

وأضاف اشرف زكي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنانين جاهزين للعمل بأجور عادية سواء قطاع خاص أو عام ولكن لا يوجد، متابعا: "مفيش في مصر إلا لمبة أو لمبتين والمسرح مات وكفنه الزمن ولولا محمد صبحي ومقاتلته وتجربة أشرف عبد الباقي كان لا يوجد شيء".

وتابع: "ولدينا محاولة حديثة من دنيا سمير غانم، وكان بيجي لنا طائرات تحضر العروض زمان وشارع عماد الدين كان رمز ودلوقتي ضلمة"، مؤكدا أن المسرح ليس على أجندة أحد والمسارح لا توجد فيها عروض ولا دار عرض ومن كانوا يديرون المسرح دمروه.