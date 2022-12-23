المحكمة الإدارية بتونس تتلقى 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

أعلنت القاضية ألفة قيراص عضو وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية بتونس، أن المحكمة تلقت حتى مساء يوم أمس الخميس، 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت الماضي.



وقالت قيراص -في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- إن اليوم الجمعة هو آخر أجل لتلقي الطعون، فيما يتواصل مسار الطعون في دوريه الإبتدائي والاستئنافي على مدى شهر.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بفوز 23 مرشحا في الجولة الأولى، وتنظيم جولة ثانية في 131 دائرة انتخابية تنطلق حملاتها الانتخابية في 20 يناير المقبل.