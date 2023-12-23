جوتيريش: مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوما في قطاع غزة.



وكتب جوتيريش على صفحته على موقع "إكس"، "قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة، اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم، أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".



وفي منشور آخر، انتقد جوتيريش مرة أخرى تصرفات إسرائيل في الصراع، وكتب جوتيريش، "الطريقة، التي تنفذ بها إسرائيل هذا الهجوم تسبب عقبات واسعة لتوزيع مساعدات إنسانية داخل غزة".



وأضاف، أنه من أجل جلب مساعدات إنسانية بشكل فعال إلى غزة، هناك حاجة إلى أمن وموظفين، يمكنهم العمل بأمان".



وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد قال في وقت سابق، إن العملية الإنسانية في قطاع غزة قد تتوقف قريبا.



واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفق مركز أنباء الأمم المتحدة.